Antoine Dupont : Nouvelle menace révélée dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement revenu à la compétition après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont aspire donc logiquement à retrouver au plus vite son statut de leader et de capitaine, que ce soit au Stade Toulousain ou au XV de France. Mais Oscar Jegou, le troisième ligne des Bleus, aspire lui aussi à devenir capitaine de la sélection nationale et menace donc indirectement Dupont.

Samedi dernier, à l'occasion du choc entre le Stade Toulousain et le Racing 92 (48-24), Antoine Dupont a officiellement repris la compétition après huit mois d'absence. La star du XV de France avait été victime en mars dernier d'une rupture des ligaments croisés, et a donc dû traverser une longue période de convalescence avant de pouvoir retrouver les terrains. Mais la compétition a continué entre temps, et notamment au sein du XV de France qui a vu passer de nouveaux capitaines sans Dupont...

« J'espère qu'un jour, j'aurai ce rôle-là » Dans un entretien accordé à RMC, Oscar Jegou (22 ans) évoque ses capacités à endosser le rôle de capitaine que ce soit avec La Rochelle ou le XV de France. Et le troisième ligne pose sa candidature en menaçant donc indirectement Antoine Dupont, capitaine habituel chez les Bleus : « Pour être leader. En Champions Cup ou à un niveau international, il faut parler anglais. Dans les années à suivre, si je suis amené à être capitaine, c'est vrai que ça sera plus simple avec la langue. J'espère qu'un jour, j'aurai ce rôle-là. En tout cas, je suis prêt. Après, je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. Je regarde comment "Greg" (Grégory Alldritt) fonctionne. Je m'en inspire. Je pense qu'en équipe de France et à La Rochelle, c'est un des plus gros capitaines qu'on ait eus. C'est hyper inspirant. Je le regarde et j'espère un jour prendre son brassard », lâche Jegou.