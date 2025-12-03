Départ d'Antoine Dupont : Il annonce la fin !

Axel Cornic

Comme des nombreuses stars de la planète, Antoine Dupont a été évoqué dans le nouveau projet qui est sensé changer le visage du rugby. Mais tout ne semble pas aller comme prévu pour la Rebel League et ses investisseurs, qui rêvaient de lancer cette nouvelle compétition à l’automne 2026.

Finalement, il faudra patienter un peu. La Rebel League ou la R360 voulait révolutionner le rugby en 2026, mais ce sera finalement pour 2028. C’est en effet ce qu’a annoncé l’organisation via un communiqué publié récemment, qui n’a pas manqué de faire parler.

La Rebel League renvoie son lancement « Le conseil d'administration de R360 et ses investisseurs, dirigés par le président non exécutif et investisseur Martin Gilbert (président de la banque Revolut), ont déterminé qu'un lancement complet en 2028 offrirait des conditions de marché plus favorables » explique notamment ce communiqué de la R360.