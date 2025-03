Kylian Mbappé : Son petit frère à l’origine d’une polémique avec Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a pourtant manqué les deux derniers rassemblements des Bleus. En octobre dernier, Didier Deschamps avait décidé de ne pas l’appeler pour des raisons physiques. Pourtant, juste après la liste, Mbappé avait joué avec le Real Madrid face au LOSC. De quoi faire polémique et le principal intéressé a fait une révélation à ce propos.

Le 2 octobre dernier, le LOSC réussissait à faire tomber le Real Madrid en Ligue des Champions (1-0). Une défaite que même Kylian Mbappé, côté madrilène, n’avait pas pu empêcher. Mais voilà que la présence de l’ex-joueur du PSG face aux Dogues avait déclenché la polémique. La raison ? Quelques jours plus tôt, Didier Deschamps n’avait pas appelé Mbappé pour le rassemblement de l’équipe de France, évoquant des raisons physiques. Mais celles-ci ne l’ont finalement pas empêché d’être sur le terrain face au LOSC.

La faute… à Ethan Mbappé

Une polémique à propos de laquelle on en sait désormais plus avec les derniers propos de Kylian Mbappé. En effet, dans un extrait inédit de son interview à Mouloud Achour pour Clique, le joueur du Real Madrid a fait une révélation sur la raison de sa présence face au LOSC alors même qu’il avait encore mal. Et tout cela a été fait uniquement… pour jouer face à son frère, Ethan Mbappé, aujourd’hui à Lille.

« Je suis toujours blessé quand j’y vais, mais j’y vais parce qu’il est là »

« Si je suis sur le terrain face à Ethan ? Je le balaye. On devait jouer là. A Lille, je suis toujours blessé quand j’y vais, mais j’y vais parce qu’il est là. Au final, il se blesse veille de match. J’y vais pour ça moi là-bas, j’ai encore un peu mal, mais je me dis que peut-être ça ne se fera qu’une fois dans la vie. J’espère qu’on jouer contre l’un contre l’autre et pourquoi pas ensemble en équipe de France. A lui de bosser et moi de rester bien », a ainsi expliqué Kylian Mbappé à sur le pourquoi du comment il était là face au LOSC.