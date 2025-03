Griezmann : L’appel à Deschamps pour son retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Près de cinq mois après l'annonce de sa retraite, Antoine Griezmann est réclamé en équipe de France. Durant son émission sur RMC, Jérôme Rothen a fait un plaidoyer pour le retour de la star tricolore, en très grande forme sous le maillot de l'Atlético. Mais il y a quelques semaines, le joueur de 33 ans avait certifié qu'il ne retournerait pas en sélection.

« Je ne reviendrai pas en arrière. Ce n'était pas un coup de tête, mais mûrement réfléchi. C'est complètement fini ». En novembre dernier, Antoine Griezmann répondait aux rumeurs sur un possible retour de l’équipe de France. A 33 ans, le joueur en a bien terminé avec la sélection nationale. Il ne devrait pas participer au prochain Mondial organisé aux États-Unis, un pays qu’il apprécie énormément. Sur RMC, Jérôme Rothen a dévoilé les raisons de ce choix.

Le départ à la retraite de Griezmann expliqué ?

« Je dis que je suis content qu’il ait pris sa retraite internationale parce que toutes les critiques que j’avais émises sur son mal-être, son déclassement, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec le brassard donné à Mbappé, ça a été mal vécu par Antoine. Les mauvaises performances à l’Euro, la façon de joueur de l’équipe notaient aussi qu’il n’était pas bien. Le déclassement s’est passé aussi sur le terrain où il a été remplacé, alors qu’on l’a baladé. contrairement à d’autres qu’il était mauvais. Puis il a été sorti comme s’il était le problème, c’est ce qu’il a ressenti et c’est pour ça qu’il a arrêté » a confié l’ancien joueur du PSG.

Rothen évoque une « cause nationale »

Mais Rothen refuse d ‘accepter cette idée. Durant son émission, il a lancé un plaidoyer pour le retour de Griezmann. « Je dis qu’il faut faire de son retour une cause nationale parce qu’il n’a que 33 ans. Je le vois encore au niveau, il va encore montrer des choses intéressantes. Et surtout on n’a pas de joueur relais entre le milieu et l’attaque. Contre Israël, c’était Zaïre-Emery qui avait pris sa place. On va me dire qu’Antoine n’a pas sa place !? Avec lui, on est plus capable de remporter la Coupe du monde que sans lui » a déclaré l’ancien tricolore.