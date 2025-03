Griezmann et Mbappé dans le même club, c'est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce lundi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur son huitième de finale de Ligue des champions face à l'Atlético et sur son principal danger, Antoine Griezmann. Selon l'avis du technicien italien, le joueur de 33 ans figure parmi les meilleurs joueurs de la planète au côté de sa star, Kylian Mbappé.

Désormais concentré exclusivement sur l’Atlético, Antoine Griezmann s’éclate à Madrid. Depuis le début de la saison, le joueur de 33 ans compile 16 buts, dont 6 rien qu’en Ligue des champions. Le Français sera l’une des armes de Diego Simeone lors du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid de Kylian Mbappé.

Griezmann placé au côté de Mbappé

Interrogé sur la forme de Griezmann en conférence de presse, Carlo Ancelotti estime qu’il figure parmi les meilleurs joueurs de la planète, au même titre que Kylian Mbappé, très attendu lors de ce choc 100 % espagnol.

Ancelotti compare les deux stars tricolores

« Ils font partie des deux meilleurs joueurs du monde, oui. Griezmann aime faire le jeu, il a une très bonne maîtrise du ballon, c'est rare qu'il rate des passes. Et Kylian a la qualité d'un vrai attaquant, plus percutant dans sa finition et dans ses passes » a confié le coach du Real Madrid dans des propos rapportés par Real-France.