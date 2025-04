Transferts : «La concurrence était féroce» pour Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour le Real Madrid. Un transfert qui a forcément mis en ébullition les médias espagnols, qui ont tous chercher à avoir une interview du Français. Sa première interview de l’autre côté des Pyrénées s’apprête d’ailleurs à être diffusée et c’est La Sexta qui a raflé la mise.

On le sait, Kylian Mbappé accorde peu d’interviews. Depuis son arrivée au Real Madrid, il n’a parlé à aucun média espagnol, mais ça va changer. En effet, ce dimanche, La Sexta va diffuser un entretien du capitaine de l’équipe de France. Mbappé s’est confié en longueur à la journaliste Ana Pastor, qui a d’ailleurs apporté certains secrets sur cette interview pour AS.

« Quand il est arrivé, je pensais déjà que cela allait être impossible »

Avoir Kylian Mbappé en interview n’est pas simple et Ana Pastor peut en témoigner. Comment a-t-elle alors fait ? « Cela a débuté avant sa signature, et quand il est arrivé, je pensais déjà que cela allait être impossible car, comme vous pouvez l'imaginer, la concurrence était féroce », a d’abord expliqué la journaliste espagnole.

« En janvier, on a réactivé la demande »

Malgré la concurrence, La Sexta a donc eu le privilège d’interroger Kylian Mbappé. Ana Pastor a alors poursuivi : « En janvier, on a réactivé la demande des deux côtés, et il y a environ deux semaines, ils m'ont dit que c'était OK, profitant de la trêve internationale et que j'étais rentré de France ».