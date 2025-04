«Lamentable» et «catastrophique», l’OM prend un coup de pression !

La rédaction

L’OM traverse une période compliquée et doit impérativement battre Montpellier pour rester en course pour la Ligue des champions. Après la débâcle face à Monaco, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots et met la pression sur les hommes de Roberto De Zerbi, qu’il juge «lamentables» et en grand danger.

Après une lourde défaite 3-0 face à Monaco, l’OM doit absolument se ressaisir contre Montpellier. Une victoire est obligatoire pour rester dans la course à la Ligue des champions face à un adversaire largement à sa portée. Mais certains observateurs ne sont pas très optimistes.

Marseille a été «lamentable»

Sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, Pierre Ménès ne mâche pas ses mots à propos de l'OM. Il estime que les hommes de Roberto De Zerbi ont été « lamentables » face aux Monégasques :

«Marseille, qui a été lamentable à Monaco, est une équipe vraiment décimée en défense mais où trop de joueurs en attaque n’ont absolument pas le rendement espéré.»

L’OM doit gagner

Pierre Ménès met la pression sur l'OM et n’imagine pas un autre scénario qu’un succès au Stade Vélodrome :

«Tout autre résultat qu’une victoire de Marseille contre Montpellier serait catastrophique.» lâche l’ancien chroniqueur de Canal+, toujours sur sa chaîne YouTube.