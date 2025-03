Real Madrid - Vinicius Jr : Le scandale confirmé par Benzema !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'histoire retiendra que le Ballon d'Or 2024 a donc été attribué à Rodri. Alors que tout le monde pensait que Vinicius Jr allait l'emporter, c'est finalement le joueur de Manchester City. Un verdict qui a fait scandale, notamment du côté du Real Madrid. Une indignation que partage également Karim Benzema.

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions la saison dernière avec le Real Madrid, Vinicius Jr avait tout du lauréat idéal pour le Ballon d'Or 2024. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En effet, c'est Rodri qui a été sacré et le Brésilien est alors tombé de très haut. Trouvant cela scandaleux, le Real Madrid est même allé jusqu'à boycotter la cérémonie du Ballon d'Or.

Benzema aurait donné le Ballon d'Or à Vinicius Jr

Vinicius Jr méritait-il le Ballon d'Or en 2024 ? Karim Benzema fait partie de ceux qui le pensent. L'ancien du Real Madrid a lui aussi crié au scandale. Rapporté par El Chiringuito, KB9 a balancé : « Je pense qu'il n'y a aucun autre joueur qui méritait le Ballon d'Or plus que Vinicius ».

« Je me suis senti mal pour lui »

« Je n'ai rien contre Rodri qui est un bon joueur, mais il ne fait rien sur le terrain qui me fait dire "Wow". Alors que Vinicius procure ça, et plus d'une fois. Je me suis senti mal pour lui car il mérite le Ballon d'Or », a poursuivi l'ancien coéquipier de Vinicius Jr au Real Madrid.