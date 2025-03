Real Madrid : Benzema vend la mèche pour son retour ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 14 saisons au Real Madrid, Karim Benzema s'en est allé en 2023, prenant alors la direction de l'Arabie Saoudite. Désormais, il évolue avec Al-Ittihad, mais voilà que KB9 n'en a peut-être terminé avec la Casa Blanca. En effet, une fois à la retraite, Benzema pourrait bien raviver la flamme avec le Real Madrid. Explications.

Aujourd'hui, Karim Benzema fait partie de l'histoire du Real Madrid. Il faut dire qu'en 14 saisons, le Ballon d'Or 2022 a eu le temps de laisser son empreinte. Si ça n'a pas été facile pour lui au début quand il est arrivé dans la capitale espagnole, il s'est ensuite installé comme l'un des cadres du Real Madrid, avant d'en devenir le patron au moment du départ de Cristiano Ronaldo. Un club avec lequel Benzema n'a pas totalement terminé son histoire et la flamme pourrait bien se raviver à l'avenir...

« Je veux être proche de Florentino Pérez quand j'arrête »

Reverra-t-on Karim Benzema au Real Madrid ? C'est fort possible. En effet, dans un entretien pour Los Amigos de Edu, le Français a exprimé son intention d'être aux côtés de Florentino Pérez, président merengue, une fois à la retraite : « Quand je vais prendre ma retraite, je veux être proche du football. Je veux être proche de Florentino Pérez quand j'arrête ».

« L'autre jour j'étais avec Florentino Pérez quand j'étais à Madrid »

Karim Benzema a une relation particulière et très forte avec Florentino Pérez. Il a pu expliquer à propos du président du Real Madrid : « L'autre jour j'étais avec Florentino Pérez quand j'étais à Madrid. Lors de mon transfert, j'étais à Lyon, mon père m'a appelé pour me dire de rentrer vite à la maison. Je suis entré que Florentino était là. Je pensais seulement au fait qu'il était celui qui a recruté Zidane et les Galactique. C'est le premier que j'ai appelé quand j'ai décidé de partir ».