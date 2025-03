Révolution sur le mercato, voilà la prochaine recrue du PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Plutôt que de remplacer son ancien numéro 7 par une superstar, le PSG préfère construire un collectif jeune et fort. En ce sens, le club de la capitale ne recrute (presque) plus de joueurs âgés de plus de 23 ans. Selon vous, qui sera le prochain jeune talent du PSG ? A vos votes !

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. En effet, la star de 26 ans a signé au Real Madrid l'été dernier. Alors que son contrat avec le PSG s'est achevé le 1er juillet, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Maison-Blanche.

Le PSG construit un collectif jeune et fort

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG ne compte pas sur un joueur, mais sur tous ses joueurs. En effet, le club de la capitale a refusé de s'offrir les services d'une nouvelle superstar pour oublier son ancien numéro 7. L'écurie parisienne préfère construire un collectif jeune et fort. En ce sens, le PSG a une politique très claire pour son recrutement : miser sur des jeunes talents performants qui n'ont pas plus de 23 ans.

Le PSG recrute des joueurs de moins de 24 ans

Lors du dernier mercato estival, le PSG a donc recruté Willian Pacho (23 ans), Joao Neves (20 ans) et Désiré Doué (19 ans). Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas attendu le départ de Kylian Mbappé pour lancer cette révolution. En effet, lors des précédentes fenêtres de transferts, le PSG avait déjà commencé à se concentrer sur des pépites. On peut notamment citer Lucas Beraldo (21 ans) et Gabriel Moscardo (19 ans) en janvier 2024, ou encore Gonçalo Ramos (23 ans), Bradley Barcola (22 ans) et Kang-In Lee (il a fêté ses 24 ans en février) lors de l'été 2023.

