Kolo Muani : L’erreur du PSG révélé au grand jour !

Axel Cornic

Troisième plus gros transfert de l’histoire du Paris Saint-Germain et fortement voulu par Nasser Al-Khelaïfi, Randal Kolo Muani a été un échec retentissant. Mais l’international français s’est totalement relancé en Italie depuis le mercato hivernal, avec un prêt à la Juventus qui pourrait bien se transformer en transfert définitif.

Barré par les choix de Luis Enrique tout au long de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a décidé de quitter le PSG lors du mercato hivernal. Et ce choix semble être parfait, puisqu’il cartonne depuis son arrivée à la Juventus, où il s’est installé comme un titulaire de Thiago Motta en seulement quelques matchs.

Le PSG, pas le bon choix ?

Ancien intermédiaire proche de l’international français, Cheikh Fall est revenu pour Tuttosport sur les difficultés rencontrées au PSG. « Au PSG, il sentait certainement beaucoup de responsabilités, ce n'était peut-être pas le bon choix à ce stade de sa carrière » a expliqué celui qui avait notamment participé à sa signature à l’Eintracht Francfort en 2022.

« Il ne jouissait pas d'une grande confiance à Paris alors qu'il marquait de nombreux buts en équipe nationale »

« Il n'en reste pas moins qu'il ne jouissait pas d'une grande confiance à Paris et qu'entre temps, il marquait de nombreux buts en équipe nationale et des très importants » a poursuivi Fall qui serait toujours proche de Randal Kolo Muani, même s’il ne travaille plus avec ses agents. A noter qu’une possible solution est déjà annoncée pour le PSG, puisque la Juventus souhaiterait le garder au-delà de son prêt, qui se terminera en juin prochain.