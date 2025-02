Kolo Muani : Le PSG pointé du doigt par une star de Deschamps !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a été contraint de trouver une solution pour relancer sa carrière. Il a ainsi quitté le Paris Saint-Germain pour être prêté à la Juventus pour les six prochains mois et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Italie lui a fait le plus grand bien.

C’est la belle histoire du mercato hivernal. Barré à Paris par les choix de Luis Enrique, grand partisan d’un profil de faux neuf pour son attaque, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie. Il a ainsi été prêté par le PSG à la Juventus pour six mois et en seulement quelques matchs il impressionne tout le monde en Italie, avec un transfert définitif qui est déjà évoqué.

« Randal est un joueur très fort »

Mais si tout le monde est impressionné, Marcus Thuram ne l’est pas du tout, lui qui connait bien Kolo Muani pour le côtoyer régulièrement en équipe de France. « Surpris par Kolo Muani ? Non, Randal est un joueur très fort et on l'a vu quand il était à l'Eintracht Francfort » a déclaré l’attaquant de l’Inter, au micro de DAZN.

« Il a eu quelques difficultés avec l'entraîneur »

« Au PSG il a eu quelques difficultés avec l'entraîneur mais cela ne change rien à la qualité du joueur » a poursuivi Marcus Thuram, faisant clairement référence à Luis Enrique. « Même en équipe nationale, il fait des choses merveilleuses. Ce qu'il fait à la Juve, c'est ce qu'il sait faire ».