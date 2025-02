«Un enfant», Luis Enrique balance sur le prochain crack du PSG

Alexis Brunet

Cela fait plusieurs années que le centre de formation du PSG a l’habitude de sortir de très bons joueurs. C’est encore le cas dernièrement, avec Ibrahim Mbaye, annoncé comme un futur crack. Toutefois, pour le moment, Luis Enrique fait attention à utiliser avec parcimonie celui qu’il juge être « encore presque un enfant ».

Pendant longtemps, le PSG a privilégié le recrutement de stars internationales au détriment de l’épanouissement des jeunes joueurs issus de son centre de formation. De nombreux cracks parisiens ont alors fait le choix de quitter le club de la capitale pour aller chercher du temps de jeu ailleurs, mais cette tendance est en train de changer progressivement.

Luis Enrique s’exprime sur Ibrahim Mbaye

Parmi les prochains cracks à exploser au PSG, on peut notamment citer Ibrahim Mbaye. Ce dernier a déjà fait plusieurs apparitions avec le groupe pro, mais Luis Enrique l’utilise méticuleusement. En conférence de presse, le coach parisien a eu des mots pour celui qu’il considère comme « encore presque un enfant ». Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On parle d'un joueur de 2008, ça fait un an qu'il s'entraîne avec nous, mais c'est encore presque un enfant. S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il a le niveau. Il va encore plus progresser en s'entraînant avec les pros. Mais il est jeune. Il peut améliorer son pied gauche, mais c'est un défaut qu'on voit chez beaucoup de joueurs dans le monde. Et tactiquement, au Campus PSG, on donne des idées de jeu basiques sur le fait de ne pas jouer seul en regardant son nombril. »

Luis Enrique veut que Mbaye serve d’exemple

À entendre Luis Enrique, on comprend donc qu’Ibrahim Mbaye a encore beaucoup à faire pour s’imposer comme titulaire au PSG. Toutefois, l’entraîneur parisien espère qu’il servira d’exemple pour tous les jeunes issus du centre de formation. « Il faut s'adapter au jeu des coéquipiers et c'est quelque chose qu'il faut assimiler petit à petit. Il doit aussi être un exemple pour les autres jeunes : si tu travailles et si tu as le niveau, tu peux jouer. »