La Ligue 1 sur Canal+ : La révélation de Riolo !

Si le championnat de France est actuellement diffusé en majorité sur DAZN, ils sont nombreux à vouloir revoir la Ligue 1 sur les antennes de Canal+. La chaine cryptée a été le diffuseur historique du football français, mais voilà que ça ne devrait pas revenir comme cela dans l'immédiat. C'est en tout cas ce qu'a révélé Daniel Riolo.

Pendant de longues années, la Ligue 1 était diffusée sur Canal+. Une union qui a duré, mais qui a fini par s'achever. En effet, désormais, c'est sur DAZN et BeIN Sports que les rencontres du PSG, de l'OM et compagnie sont diffusées. Et à en croire Daniel Riolo, elles ne devraient pas revenir de sitôt sur Canal+...

Droits TV - DAZN : L'offre du PSG que personne n'a vu venir !

« Canal+ ne met pas le nez à la fenêtre en disant que ça les intéresse »

« Certains présidents évoquent la possibilité de trouver un accord dès la fin de cette saison parce que personne n'est content. Donc certains émettent l'hypothèse de trouver une sortie rapide. Mais ce sont des discussions et évidemment qu'il n'y a rien d'autres pour l'instant puisque Canal+ ne met pas le nez à la fenêtre en disant que ça les intéresse », a annoncé Daniel Riolo sur L'After Foot.

« Ils seront évidemment les bienvenus »

De son côté, président la LFP, Vincent Labrune a confié à propos d'une nouvelle union avec Canal+ : « Si demain, Canal+ souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas souhaité le faire ».