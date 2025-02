Messi : «Noir de me*de», l'accusation choc !

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire du Real Madrid et d'Hércules, Royston Drenthe a croisé la route de Lionel Messi en Liga. En effet, les deux hommes se sont frottés l'un à l'autre entre 2007 et 2011. Et à en croire Royston Drenthe, Leo Messi a tenu des propos racistes à son égard durant la saison 2010-2011.

Très performant sous les couleurs de Feyenoord, Royston Drenthe a tapé dans l'œil de la direction du Real Madrid. A tel point que la Maison-Blanche a déboursé environ 14M€ pour recruter l'ancien international néerlandais durant le mercato estival 2007.

Messi a insulté Drenthe ?

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2007, Royston Drenthe (37 ans) a disputé trois saisons pleines au Santiago Bernabeu. Ayant perdu du crédit à la Maison-Blanche, l'ancien latéral gauche a été prêté deux années de suite. Une première fois à Hércules lors de l'exercice 2010-2011, puis à Everton en 2011-2012. Dans la foulée, Royston Drenthe a quitté le Real Madrid librement et gratuitement. Son contrat étant arrivé à expiration.

«Messi m’a appelé noir de merde»

Interrogé dans le podcast The Wild Project, Royston Drenthe a avoué qu'il avait vécu une mésaventure avec Lionel Messi (37 ans) lors de son passage à Hércules. En effet, la Pulga - qui évoluait au FC Barcelone à cette époque - lui aurait proféré une insulte raciste. « Lors d'un match contre le Barça, quand je jouais avec Hércules, Messi m’a appelé noir de merde, et il m’a dit que les joueurs argentins entre eux s’appelaient noirs de merde. Pour eux, c’est une chose normale, ils le disaient à Garay et lui s’en foutait, mais ils doivent comprendre que ça déplaît à quelqu’un comme moi. Ce n’est pas pareil quand un ami te le dis à l’entraînement, ou quand c'est un adversaire. Après, on n’en a pas reparlé, c’est du passé », a raconté Royston Drenthe.