Raympond Domenech : L'humiliation sur les réseaux sociaux !

Dans quelques jours, la FIFA doit rencontrer l’International Football Association Board (IFAB) à Glasgow afin d'étudier la possibilité d'instaurer quatre nouvelles règles dans le football. L'une d'entre elles est portée par Arsène Wenger et concerne le hors-jeu. Mais visiblement, elle fait beaucoup rire Raymond Domenech.

A l'image de l'instauration de la VAR il y a quelques temps, la FIFA réfléchit à faire évoluer les règles du football. D'ailleurs, le 1er mars, une réunion a lieu avec l’International Football Association Board (IFAB) afin d'étudier quatre nouvelles règles inédites.

Wenger propose une révolution du hors-jeu

Et l'une d'entre elles a des chances d'aboutir. Il s'agit de la loi Wenger portée par l'ancien manager d'Arsenal en 2021. L'idée révolutionnerait le hors-jeu et devrait agacer certains défenseurs. Et pour cause, un joueur ne serait sifflé hors-jeu que si la totalité de son corps se trouve derrière le dernier défenseur.

La loi Wenger fait bien rire Domenech

Une révolution qui ne semble pas plaire à Raymond Domenech, qui humilie Arsène Wenger. « La loi WENGER directeur du développement à la FIFA permettra d’être hors jeu et de marquer. Il suffira d’un bout de pied, d’un doigt pour s’offrir 1 mètre d’avance sur le défenseur. C’est dur de vieillir. Et cela n’empêchera pas les discussions », écrit l'ancien sélectionneur des Bleus sur son compte X.