Le PSG impliqué dans une « guéguerre puérile» !

Alexis Brunet

Cela fait un moment que le PSG et l’OL se cherchent des noises. Dernièrement, c’est Lyon qui a déposé une requête contre l’homologation du contrat de Khvicha Kvaratskhelia. Une réponse au club de la capitale qui avait fait de même concernant Thiago Almada. Selon Pierre Ménès, cela est tout simplement une guéguerre puérile entre deux présidents.

Cela est une forme de réponse à Paris qui avait fait de même pour Almada.

Ménès fustige le PSG et l’OL

Sur X, Pierre Ménès a eu quelques mots concernant le conflit récent entre le PSG et l’OL. Selon le journaliste, tout cela ne serait qu’une guéguerre puérile entre présidents. « La réserve de l’OL contre Kvara est aussi ridicule et mesquine que celle du PSG contre Almada. Les deux contrats ayant été juridiquement entérinés. Mais NAK et Textor continuent leur gueguerre puérile et nuisible au foot français… qui n’a vraiment pas besoin de ça. »

Un clash qui débute le 14 juillet

Le conflit entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ne date pas d’hier. Lors d’un collège de Ligue 1 le 14 juillet dernier, les deux présidents avaient eu des échanges tendus concernant l’attribution des droits de diffusion du championnat de France. Le boss du PSG avait notamment traité son homologue lyonnais de « cowboy ».