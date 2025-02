« À bout», il balance sur le boss de l’OM

Alexis Brunet

La sanction est tombée pour Pablo Longoria. Après avoir fortement critiqué l’arbitrage après le match contre l’AJ Auxerre, le président de l’OM a écopé de 15 matches de suspension. Une sanction juste selon Daniel Riolo, qui a toutefois affirmé que le dirigeant marseillais était à bout ces derniers jours et qu’il s’en voulait terriblement.

Dimanche, l’OM reçoit le FC Nantes en Ligue 1 et cette rencontre sera tout particulièrement scrutée. Cela sera le premier match du club phocéen depuis l’affrontement face à l’AJ Auxerre le week-end dernier. Cette rencontre avait fait beaucoup parler, puisqu’elle avait donné lieu à un gros coup de gueule de Pablo Longoria. Le dirigeant marseillais s’était copieusement plaint de l’arbitrage de Jérémy Stinat, allant même jusqu’à parler de corruption.

15 matches de suspension pour Pablo Longoria

Un coup de gueule qui a coûté cher à Pablo Longoria. Mercredi soir, le président de l’OM était entendu par la commission de discipline de la LFP qui a donc par la suite rendu son jugement. Le dirigeant marseillais écope d’une suspension de quinze matches. L’Espagnol est écarté jusqu’à la fin de la saison et il manquera également quelques matches lors de la suivante.

« Il s'en veut »

Cette lourde sanction a fait réagir, à commencer par Daniel Riolo, par exemple. Au micro de l’After Foot, le journaliste a affirmé que cette punition était lourde, mais que les propos de Pablo Longoria était graves. Maintenant, tout le monde va pouvoir avancer et cela sera bénéfique, car le président de l’OM était à bout. « La sanction est très lourde, les propos étaient graves. J'ai l'impression que tout le monde y trouve son compte. Les arbitres étaient fâchés à juste titre. La commission de discipline devait sanctionner. Les propos de Longoria sont rares. Peut-être même qu'on n'avait jamais entendu des choses aussi violentes. Retenons quand même, parce que ce n'est pas rien, les regrets de Pablo Longoria. Il l'a dit à tout le monde qu'il s'est trouvé minable. Il s'en veut. N'importe qui a pu lui parler ces derniers jours, a trouvé un homme véritablement désolé et à bout. Maintenant, c'est fini, on passe à autre chose. Il faut plus s'interroger sur la sanction. 15 matches pour un dirigeant... rien ne va l'empêcher d'aller en tribunes voir les matches. »