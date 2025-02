«Il s'est barré» : Mbappé craque à cause d'un entraîneur !

Thomas Bourseau

Avant d'être entraîné par Luis Enrique ou encore Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé a été sous les ordres de certains coachs avec qui le courant n'est pas vraiment pas passé. Ce fut notamment le cas lors de sa formation à l'AS Monaco où il a livré ses quatre vérités à un entraîneur avant de partir.

Kylian Mbappé est monté sur le toit du monde à l'été 2018 en Russie avec l'équipe de France. Quelques années plus tôt, lorsqu'il évoluait au sein des équipes de jeunes de l'AS Monaco, l'attaquant star du Real Madrid n'appréciait pas vraiment le traitement d'un de ses entraîneurs à son égard.

«Quand il était jeune à Monaco c'est que son coach de l'époque ne l'a pas fait jouer et il s'est barré»

C'est en effet l'anecdote d'Anthony Mette, préparateur mental qui s'était notamment occupé de Raphaël Varane racontée pour le média Carré. « Kylian, je ne le connais pas, on ne s'est jamais croisés donc je parle vraiment de ce que je décrypte des médias et sur sa façon de gérer des moments difficiles. Il y a un truc qui m'a déjà fasciné quand il était jeune à Monaco c'est que son coach de l'époque ne l'a pas fait jouer et il s'est barré ».

«A 16 ans il peut dire à un coach qu'il est nul»

« Il y a du caractère là quand même. Il y a quelqu'un qui croit tellement en lui et qui est tellement fort qu'à 16 ans il peut dire à un coach qu'il est nul et il se barre ». a conclu Anthony Mette en interview avec Raphaël Domenach. Kylian Mbappé savait déjà où il voulait aller et comment.