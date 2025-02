Le Real Madrid imite l’OM et se fait détruire

Alexis Brunet

En France, l’OM, par la voix de Pablo Longoria, s’est récemment plaint de l’arbitrage, affirmant même qu’il y avait de la corruption en Ligue 1. Chez nos voisins espagnols, le Real Madrid avait récemment fait relativement la même chose en envoyant même une lettre à la Fédération espagnole. Visiblement, cela n’a pas du tout plu à Javier Tebas qui a fortement critiqué les Madrilènes.

L’OM fait grand bruit dernièrement en Ligue 1. Le club phocéen ne fait pas parler de lui pour ses bons résultats sportifs, mais plutôt pour le dérapage d’un de ses dirigeants. En effet, samedi soir, Pablo Longoria a qualifié, dans des mots peu glorieux, le championnat de France, affirmant même qu’il y avait de la corruption.

Le Real Madrid s’est également plaint de l’arbitrage

Mais l’OM n’est pas le seul club européen à se plaindre de l’arbitrage. Dernièrement, le Real Madrid aussi avait eu un gros problème de ce type, suite au match contre l’Espanyol Barcelone (défaite 1-0 des Madrilènes). Les Merengue avaient envoyé une lettre à la fédération espagnole dans laquelle il parlait de corruption et il demandait notamment une « réforme structurelle » du système arbitral espagnol, qu'il accusait d'être « corrompu » et « frauduleux ».

Javier Tebas répond au Real Madrid

Visiblement, cette sortie du Real Madrid n’a pas plu à tout le monde et notamment à Javier Tebas. Le président de la Liga, dans un entretien accordé à The Objective, a fortement critiqué le club madrilène, le qualifiant notamment de pleureur. « C’est une histoire agressive, verbale et manipulée (…) Le Real Madrid est un club qui pleure, qui pleure toute la journée. Ils pleurent le week-end, ils pleureront le week-end suivant et tout cela est la faute d’une conspiration. »