OM - Longoria : L'erreur hallucinante !

Pablo Longoria est sorti du silence après ses sorties polémiques à propos de l'arbitrage. Le dirigeant de l'OM est venu confirmer les propos de son entourage relayés par La Provence. Longoria a déclaré à l'AFP « qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français », mais que le fond de sa pensée reste le même : il faut changer quelque chose dans l'arbitrage en France.

Après la défaite de l'OM, Pablo Longoria était incontrôlable et a tenu des propos très forts. Le président de l'OM avait notamment déploré de la «corruption», des propos rapidement nuancés par son entourage dans La Provence : « Il l’a dit en pensant en espagnol, et ça se rapproche plus du favoritisme ou du traitement de faveur, comme pour le Real Madrid en Espagne, ou de défaveur. Il n’évoquait pas du tout un système d’achat généralisé des arbitres. Il pointait surtout le manque de transparence du système. »

« Il n'y a pas de corruption dans le foot français »

Pablo Longoria s'est confié à l'AFP ce lundi à propos de ses mots et vient confirmer les propos relayés : « Tout le monde m'a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu'en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. Qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut améliorer, oui. Et c'est ce qui m'énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde. »

Longoria veut « défendre son club »

Le président de l'OM, bien que conscient d'être allé trop loin, garde sa ligne et continue de vouloir protéger les intérêts de son club : « Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c'est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé. »