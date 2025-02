Zidane : «Extraordinaire», sa dernière folie à 5M€ !

Alexis Brunet

En 2026, Zinédine Zidane pourrait bien devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, après la fin de l’ère Didier Deschamps. Mais, en attendant que le poste se libère, l’ancien joueur du Real Madrid travaille tout de même sur certains projets. Il devrait d’ailleurs ouvrir, lors du premier semestre 2026, un complexe sportif dans le sud de la France qui devrait coûter 5M€.

Le temps commence à être long pour Zinédine Zidane. Cela fait presque quatre ans que le Français n’est plus présent sur un banc de touche, depuis la fin de son deuxième passage au Real Madrid. Le champion du monde 1998 prend du temps pour lui, mais il travaille également sur certains projets.

Un nouveau complexe sportif à 5M€ pour Zidane

Zinédine Zidane n’est peut-être plus entraîneur de football pour le moment, mais il reste toutefois un entrepreneur. D’après les informations du journal L’Indépendant, Zizou devrait d’ailleurs ouvrir un complexe sportif Z5 dans la ville de Toulouges (Pyrénées-Orientales) pour le premier semestre 2026. Le projet devrait coûter 5M€ au total et il réunira des terrains de foot à 5 et de padel.

Déjà deux sites en France

Zinédine Zidane n’en est pas à son coup d’essai. Pour le moment, l’ancien coach du Real Madrid a déjà ouvert deux complexes de la sorte. Le premier se situe à Istres, alors que le second se trouve à Aix-en-Provence. Le Z5 de Toulouges devrait réunir treize courts de padel, deux terrains de foot à 5 ainsi qu'un terrain de beach.