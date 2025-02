PSG : Al-Khelaïfi prend la fuite !

La rédaction

Le PSG s'est imposé 3-2 face à l'OL ce dimanche, mais c'est en tribune que les regards étaient tournés. Si John Textor était bien présent, accompagné d'un petit troll pour le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, lui, n'a pas fait le déplacement. Un comportement qui n'étonne pas Daniel Riolo.

Ce dimanche, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lyon pour clôturer cette 23e journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé 3-2 grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi, mais le vrai duel se passait en tribune. Les présidents des deux clubs s'envoient des piques depuis un moment maintenant.

Daniel Riolo pète un câble dans L’After Foot, le PSG lui répond

« Il envoie ses sbires »

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas fait le déplacement jusqu'à Lyon malgré les clashs. Daniel Riolo n'est pas surpris de cette absence :

« Évidemment que NAK n’allait pas venir à Lyon. Rarement il va au-devant des difficultés, il envoie ses sbires. »

Le tacle de Textor

John Textor, contrairement à son homologue du PSG, était bel et bien présent au Groupama Stadium et en a profité pour troller NAK en venant avec un chapeau de cow-boy.

« J'ai porté un chapeau parce que j'étais très confiant, mais je ne me sens pas vraiment comme un cow-boy pour le moment. On a eu de grosses discussions avec Nasser Al-Khelaïfi à propos des droits TV, je ne savais même pas qu'il m'avait appelé cow-boy. En ce qui concerne le chapeau, je me suis dit que c'était marrant de venir avec. »