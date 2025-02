Mbappé : Neymar tease des retrouvailles !

Thomas Bourseau

A l'été 2026, la Coupe du monde reprendra ses droits au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. L'occasion pour Neymar de disputer son quatrième Mondial et d'atteindre son rêve ultime : être sacré champion du monde avec le Brésil, le titre phare qui lui échappe depuis ses débuts.

Neymar a déjà pris part à trois Coupes du monde depuis ses débuts avec la Seleçao. Néanmoins, les Brésiliens ont toujours échoué dans leur quête de la sixième étoile mondiale. En 2014, ils se sont lourdement inclinés en demi-finale face à l'Allemagne sans Neymar blessé (7-1).

De retour à Santos, Neymar veut retrouver la sélection brésilienne et gagner la Coupe du monde

En 2018, c'est la Belgique d'Eden Hazard qui a mis fin au rêve de Neymar au stade des quarts de finale (2-1) avant que son coéquipier au PSG Kylian Mbappé soulève la Coupe du monde en Russie. Et pour ce qui est du Mondial 2022, le Brésil a été éliminé aux tirs au but au même stade de la compétition face à la Croatie (1-1 puis 4 à 2). Souvent blessé depuis cet échec au Qatar, Neymar est retourné là où tout a commencé à Santos après la rupture de son contrat à Al-Hilal pendant le mercato hivernal.

«J'ai encore une mission à accomplir, un dernier titre à conquérir»

Après cinq matchs joués pour son club formateur depuis son retour, Neymar a fait part en conférence de presse de son souhait de remporter la Coupe du monde 2026 avec le Brésil en Amérique du nord. « C'est une évidence pour moi, je le répète : je veux rejouer avec l'équipe nationale. J'ai encore une mission à accomplir, un dernier titre à conquérir, je vais tout faire pour y parvenir ». D'éventuelles retrouvailles avec Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, pourraient donc être au rendez-vous dans un peu plus d'un an pour la quête d'un nouveau sacre mondial pour la France et le Brésil.