50M€ : Le PSG a trouvé le nouveau Neymar !

Alexis Brunet

L’été dernier, avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG se cherchait un nouveau joueur offensif. Finalement, le club de la capitale n’a pas recruté une star internationale mais plutôt un jeune crack, Désiré Doué, contre un chèque de 50M€. Ce choix s’est avéré être le bon, car l’ancien Rennais donne aujourd’hui pleine satisfaction, lui qui est comparé à Neymar grâce à sa qualité technique.

Pendant de très nombreuses années, Neymar a été l’un des joueurs phares du PSG. Le Brésilien était arrivé à Paris en 2017 contre un chèque de 222M€ et il a régalé les supporters parisiens par ses buts, passes décisives et gestes techniques. Malheureusement, certains retiennent surtout le fait que l’attaquant a été trop souvent blessé et a donc manqué des matches très importants, notamment en Ligue des champions.

Le PSG possède un nouveau Neymar avec Désiré Doué

Finalement, l’histoire entre le PSG et Neymar a donc pris fin à l’été 2023, quand le Brésilien a quitté Paris pour rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite. Mais visiblement, le champion de France aurait déjà mis la main sur son successeur. En effet, Désiré Doué possède de nombreuses similitudes avec l’ancien joueur du Barça, d’un point de vue technique, comme l’a détaillé son ancien formateur en U16, Romain Ferrier, à L’Équipe. « Il y a quelque chose qu'on a vu chez Neymar, c'est cette capacité à s'arrêter devant le défenseur, de regarder ses jambes et ensuite de déclencher en fonction de l'orientation du corps ou de la perception d'un mouvement de jambes. »

Doué a une immense qualité technique

Selon Mathieu Le Scornet, son formateur des U9 au U15, Désiré Doué possède une vraie qualité technique. Le joueur, acheté 50M€ par le PSG, peut donc se permettre de réaliser des gestes qui paraissent très compliqués, mais qui sont pour lui très simples. « Son identité (à Doué), c'est le football spectacle, c'est le plaisir. Quand il était très jeune, on avait tendance à lui dire : "Dés', joue simple". Mais en fait, ce qui nous paraissait compliqué, sur des gestes, des dribbles, était simple pour lui. On a compris rapidement qu'il fallait lui laisser cette notion naturelle de plaisir. »