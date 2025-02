PSG : L’incroyable délivrance après son transfert !

Arnaud De Kanel

Mis à l’écart par Luis Enrique et clairement invité à faire ses valises cet hiver, Marco Asensio semble avoir trouvé un second souffle du côté d’Aston Villa. Prêté par le PSG, l’international espagnol renaît sous les ordres d’Unai Emery. Il a d'ailleurs inscrit un doublé ce samedi lors de la victoire face à Chelsea, chose qui ne lui était plus arrivée depuis près de quatre ans.

Mis en difficulté par une concurrence féroce au sein de l’attaque du PSG, Marco Asensio a vu son temps de jeu se réduire considérablement ces dernières semaines. Le retour de blessure de Gonçalo Ramos, couplé à l’arrivée du talentueux Khvicha Kvaratskhelia, a encore compliqué la donne pour l’ancien joueur du Real Madrid. Face à cette situation, un départ est vite devenu inévitable lors du mercato hivernal.

Asensio brille avec Villa

Finalement, l’international espagnol de 29 ans a trouvé une porte de sortie en Premier League. C’est Aston Villa qui a saisi l’opportunité en obtenant son prêt jusqu’à la fin de la saison. Une nouvelle aventure pour Asensio, qui retrouve du temps de jeu et se relance sous les ordres d’Unai Emery.

Asensio met fin à la disette

Face à Chelsea, l'attaquant prêté par le PSG a inscrit un doublé. Il n'avait plus marqué deux buts dans un seul et même match en club depuis son triplé avec le Real Madrid face à Majorque le 22 septembre 2021. Une véritable délivrance.