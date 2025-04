Le nouveau Ronaldinho a signé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût de l'actualité du PSG, Ronaldinho a été interrogé sur le niveau actuel du club parisien. Et le génie brésilien estime même qu'un joueur du PSG lui ressemble dans son style de jeu à savoir Ousmane Dembélé, qui porte lui aussi le numéro 10 du club de la capitale.

Passé par le PSG avant d'exploser au FC Barcelone, Ronaldinho a particulièrement apprécié son passage à Paris, au point de continuer à suivre le club de la capitale. D'ailleurs, le génie brésilien apprécie tout particulièrement un autre numéro 10 à savoir Ousmane Dembélé qui a un style proche du sien selon le champion du monde 2002.

Ronaldinho adore Dembélé

« Il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie. Certains me ressemblent, d'autres un peu moins. Mais il y a de moins en moins de favoris. La bataille est plus ouverte qu'avant depuis que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont un peu sortis du jeu », lâche le Brésilien dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Il a un style un peu brésilien !»

« Je n'aime pas beaucoup comparer. Je regarde surtout dans mes anciennes équipes et celles qui sont encore en course en Ligue des champions. Il y a Ousmane Dembélé au PSG. J'aime beaucoup. (Il rigole) Il a un style un peu brésilien ! Il est déroutant, il invente, il provoque. Il est souvent illisible et, en plus, il marque beaucoup de buts. Il est en train de se révéler, d'éclater dans un rôle différent de celui du PSG l'année dernière ou encore de Barcelone auparavant (…) Pour dire la vérité, je ne regarde pas tout. Je ne suis que les grands matches. Je vois plus les meilleurs moments et les buts en résumé. Donc je vois souvent Ousmane Dembélé en ce moment ! », ajoute Ronaldinho, qui a joué au PSG et au Barça, comme Ousmane Dembélé.