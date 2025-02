PSG : Le «renfort incroyable» annoncé au mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, après avoir vu Leny Yoro filer à Manchester United, le PSG a dû revoir ses plans pour recruter un défenseur central. Le club de la capitale a finalement trouvé son bonheur en Allemagne avec le recrutement de Willian Pacho à l’Eintracht Francfort. L’Equatorien fait forte impression depuis son arrivée au PSG et Luis Enrique ne boude pas son plaisir.

Ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG lors du dernier mercato Sur cette liste, on pouvait retrouver Willian Pacho. Pas très connu du grand public, le défenseur central équatorien s’avère être une excellente pioche. En effet, l’ancien de Francfort n’en finit plus d’impressionner avec le maillot du PSG.

« C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde »

Et s’il y en a un qui se réjouit de l’arrivée de Willian Pacho, c’est bien Luis Enrique. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du PSG a ainsi fait savoir à propos de l’Equatorien : « Il a été un renfort incroyable pour notre équipe. Il sait gagner des duels sans faire de faute. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde ».

« J’ai l’impression quand je le vois de voir Desailly »

Les avis sont unanimes à propos de Willian Pacho. Dernièrement, c’est Lionel Charbonnier qui avait été dithyrambique à l’égard du joueur du PSG, le comparant même à un champion du monde 98. « Quand je vois Pacho, de match en match, ce mec m’impressionne. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG avait besoin d’un joueur qui détruit l’adversaire, qui détruit le jeu adverse. Voilà un mec, j’ai l’impression, sans émotion. J’ai l’impression quand je le vois de voir Desailly à son apogée. Honnêtement. Il dézone et il n’a pas peur. J’ai eu Marcel face à moi et dès fois il dézonait je me disais qu’est-ce qu’il fait ? Tu te disais que Marcel était fou. Et là Pacho l’a fait 3 fois aujourd’hui, ce n’est pas donné à tout le monde. Je dis chapeau, ce mec là est très fort », lâchait-il à propos de Pacho, le comparant ainsi à Marcel Desailly.