PSG - Clash avec Al-Khelaïfi : Luis Enrique monte au créneau !

Ces derniers jours, l’émission Complément d’Enquête a diffusé une vidéo qui a fait du bruit. On a notamment pu voir de plus près les tensions entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, présidents du PSG et de l’OL. Alors que ce clash entre le Qatari et l’Américain fait parler, Luis Enrique s’est logiquement rangé du côté d’Al-Khelaïfi.

Le feuilleton des droits TV du football français met en exergue les tensions entre les présidents de Ligue 1. On a notamment pu voir cela avec le clash entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Les boss du PSG et de l’OL ne sont aujourd’hui clairement pas les meilleurs amis du monde, chacun défendant ses intérêts. Et Al-Khelaïfi peut compter sur le soutien de Luis Enrique.

« Je suis très fier que Nasser soit notre président »

En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du PSG s’est exprimé sur ce clash entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Luis Enrique a alors répondu face aux journalistes : « Je vais vous dire quelque chose très simplement. Chaque président défend son club. Je suis très fier que Nasser soit notre président et qu'il défende les intérêts de notre club ».

Textor vs Al-Khelaïfi

En clash donc avec Nasser Al-Khelaïfi, John Textor expliquait lui récemment : « Nous avons trop de présidents et trop de dirigeants qui estiment que leur carrière serait meilleure, personnellement, s'ils collaboraient avec « NAK". Beaucoup ne sont même pas propriétaires, donc ils voient de la valeur dans les postes de direction de la Ligue et les nominations à l'ECA. "NAK" est le banquier qui détient la monnaie des nominations politiques, et il sait comment la dépenser à bon escient. Leur carrière est donc plus sûre avec Nasser, tant qu'ils agissent comme il le souhaite ».