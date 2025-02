200M€ : La presse italienne annonce le prochain buteur du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, Victor Osimhen est promis à une équipe plus huppée. A en croire la presse italienne, le PSG fait bien partie des favoris dans ce dossier. Le club parisien lui avait d'ailleurs proposé un chèque de 200M€ l'été dernier, mais le deal n'avait pu aller à son terme.

L’information a été confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Au cours de l’été 2024, le PSG aurait proposé près de 200M€ pour attirer le duo Victor Osimhen-Kvicha Kvaratskhelia. Une proposition refusée par le Napoli. Mais cela n’a pas empêché le club parisien d’attirer l’ailier géorgien durant l’hiver. En ce qui concerne Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray, la piste pourrait revenir au premier plan selon Emanuele Cammaroto. « Le PSG est la solution la plus prévisible d'un point de vue économique, car ils l'avaient déjà mis dans leur viseur avec la fameuse offre de 200 millions que De Laurentiis avait rejetée l'été dernier pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia » a-t-il déclaré au cours du Napoli Magazine Live.

PSG : Pierre Ménès annonce une bonne nouvelle !

➡️ https://t.co/B2V2o8u0gi pic.twitter.com/kbFye1Fj7E — le10sport (@le10sport) February 21, 2025

La concurrence s'organise

Mais Osimhen ne manque pas de prétendants, ce qui pourrait rendre ce coup délicat : « Le scénario est très fluide, il a une offre inavouable de l'Arabie de 30 millions par saison. La discussion est plus large, et il veut probablement voir s'il y a de la place pour faire plus dans le périmètre du football européen. Il est clair que Manchester United ou Arsenal pourraient y penser ».

Le Napoli tente un ultime coup

Pour Cammaroto, il existe aussi un infime espoir de voir Osimhen rester au Napoli la saison prochaine. « Nous restons également ouverts à ce 1% qui n'est pas à exclure, à cette fameuse discussion que Lele Oriali (dirigeant du Napoli ndlr) veut avoir. Il veut comprendre si, via Kvaratskhelia, Osimhen ne veut peut-être pas repenser son avenir » a-t-il confié.