Signature au PSG : Un gros joueur pour 15M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il était déjà annoncé avec insistance sur le départ lors du mercato estival 2024, Rayan Cherki devait initialement signer au PSG. L'attaquant français faisait d'ailleurs l'objet d'un accord total avec un deal estimé à 15M€, mais l'opération a capoté, et John Textor revient sur ce transfert avorté de Cherki.

Comme le10Sport.com vous l'avait révélé en exclusivité durant l'été 2024, le PSG insistait pour recruter Rayan Cherki qui était en instance de départ à l'OL. L'attaquant français a finalement attendu l'été 2025 pour quitter son club formateur et signer à Manchester City dans le cadre d'un transfert à 37,5M€, et pourtant, le PSG aurait pu recruter Cherki pour deux fois moins un an auparavant...

« Il devait aller au PSG pour 15M€ » Interrogé sur RMC ces derniers jours, John Textor a confirmé l'accord trouvé en 2024 avec le PSG pour son jeune phénomène : « Écoutez, il y avait des promesses qui lui avaient été faites, selon lesquelles il pourrait partir plus tôt. Ces promesses sont arrivées sur mon bureau comme pour Barcola, Lukeba et d’autres. Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir », confie l'ancien président de l'OL.