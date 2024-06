EXCLU - Mercato - PSG : L’OL ne veut plus de Cherki

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki s’éloigne très clairement de l’OL. Encore plus après l’offensive du PSG, qui devrait se poursuivre. Et du côté de Lyon, on ne fera rien pour retenir l’attaquant français.

Du haut de ses 20 ans, Rayan Cherki incarne depuis plusieurs années maintenant une « hype » certaine quant à son talent et ses capacités à devenir un « grand ». Son aisance technique évidente et ses aptitudes à faire lever les foules participent à ce début de carrière plein de promesses, mais également de déceptions. Saison après saison, entraîneur après entraîneur, Rayan Cherki ne trouve pas les clés pour s’imposer et répondre aux grandes attentes. Et du côté de l’OL, son départ n’est clairement plus un sujet tabou. Certains dirigeants du club commencent même à le souhaiter.

Cherki n’est plus dans les plans

A un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki est sur le départ. Et même si l’enfant du club a reçu une proposition pour prolonger, celle-ci témoigne clairement des intentions lyonnaises à son égard. Un salaire revu à la baisse et indexé sur ses prestations, le Français n’aura plus le même « traitement » s’il décidait de rester. Et selon nos sources, au sein des dirigeants de la saison 2024-2025, son départ devient un souhait. Sa personnalité et son profil n’entrent pas dans le cadre du collectif dirigé par Pierre Sage.

Le PSG insiste