EXCLU - Mercato - OL : Rayan Cherki sur le départ ?

Considéré comme l’un des grands talents de la formation lyonnaise, Rayan Cherki n’a pas encore réussi à s’imposer totalement chez les Gones. Selon nos informations, son avenir s’écrit en pointillé et un départ pourrait rapidement devenir possible cet été.

Appelé à 28 reprises cette saison, Rayan Cherki n’a démarré que 16 rencontres avec l’OL. Bien que considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la formation lyonnaise, le virevoltant Cherki peine encore à confirmer son potentiel. A l’instar d’un Hatem Ben Arfa avant lui, le Français est encore trop irrégulier pour devenir incontournable. Et du côté des dirigeants lyonnais, on s’interroge sur l’avenir du « prodige » de 20 ans, dont le contrat prend fin dans un an (juin 2025).

Réflexion en cours…

Selon nos informations, l’avenir de Rayan Cherki est un sujet pour la direction lyonnaise. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. Avant le dossier Cherki, il faudra régler la question du coach. Si Pierre Sage est maintenu dans ses fonctions ou si un nouvel entraîneur débarque cet été. Mais il y aurait déjà des discussions en interne. Et nos sources indiquent que le départ de Rayan Cherki n’est pas un sujet tabou et qu’il est tout à fait possible d’imaginer un transfert dans quelques semaines.

L’OL à l’écoute des offres