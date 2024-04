PSG, Real Madrid… Le frère de Mbappé a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux Mbappé pour le prix d'un ? Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait demandé au Real Madrid de signer son petit frère, dont le contrat aspirant expire en juin prochain. Mais le cadet de la famille serait très loin du club espagnol. Son choix numéro un serait toujours de signer son premier contrat professionnel avec le PSG.

Kylian Mbappé ne veut pas arriver seul au Real Madrid. Le joueur du PSG aurait réclamé au club espagnol la signature de son petit frère Ethan, lui aussi en fin de contrat avec le PSG.

Kylian Mbappé aurait réclamé l'arrivée de son frère

« Le contrat de Mbappé est signé depuis deux semaines, mais sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan » a déclaré Eduardo Inda, journaliste du média espagnol OK Diario.

Ethan Mbappé a une préférence