Real Madrid : Avant Mbappé, une star du PSG a dit non !

Thomas Bourseau

Au PSG, ils sont nombreux à avoir été démarchés par des grands clubs européens. Kylian Mbappé l’est depuis des années. Mais avant lui, son capitaine Marquinhos semble aussi avoir été confronté à ce choix si l’on en croit les informations communiquées par L’Équipe.

Kylian Mbappé est grandement courtisé par le Real Madrid depuis de longues années. Par le passé, le club merengue s’est heurté à son refus en 2017 et en 2022 notamment lorsqu’il privilégia aux deux moments des signatures au PSG. Mais avant lui, son capitaine Marquinhos aurait également fait le même choix.

Marquinhos a recalé le Real Madrid ?

Arrivé en 2013 au PSG en provenance de la Roma, Marquinhos a gravi les échelons au fil des années au point de devenir le taulier du Paris Saint-Germain avec le brassard de capitaine au départ de Thiago Silva pour Chelsea en 2020. D’après L’Équipe , les Blues auraient tenté leur chance en vain pour Marquinhos. Et même son de cloche pour le FC Barcelone ainsi que le Real Madrid. Le Brésilien a toujours juré fidélité au PSG.

«Je serais très heureux de faire toute ma carrière ici»