PSG : Cette légende qui a recalé le Real Madrid et Barcelone !

Thomas Bourseau

Ils sont légion les joueurs à rêver d’un appel du FC Barcelone et du Real Madrid. Néanmoins, certains décident de ne pas briser leur collaboration précieuse avec leurs clubs comme ce fut le cas avec Marquinhos, approché par les deux clubs par le passé. Et dans les prochains jours, le Brésilien écrira l’histoire du PSG.

Depuis juillet 2013 et ses 19 ans, Marquinhos est un joueur du PSG. Avant ce transfert, l’actuel capitaine du Paris Saint-Germain n’avait connu qu’une saison en Europe à la Roma et une autre avant cela chez lui au Brésil aux Corinthians.

Le Barça, le Real Madrid, Chelsea… Marquinhos a toujours dit non

Au fil des années, l’international brésilien a été courtisé sur le marché des transferts. L’Équipe fait un point sur les intérêts de grands clubs européens pour Marquinhos par le passé. Le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Chelsea ont tous tenté leur chance à un moment donné. Cependant, Marquinhos est resté au PSG et n’aurait même jamais réclamé un bon de sortie à ses dirigeants.

Mercato : Le boss du PSG reçoit un message ! https://t.co/AQJpjAlw9F pic.twitter.com/6MHC4QFY13 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Marquinhos a confirmé son allégeance envers le PSG et devient une légende

Mais au final, Marquinhos a toujours juré fidélité au PSG. Et cette allégeance lui a permis d’écrire un peu plus son histoire et sa légende au Paris Saint-Germain. Samedi soir, pour la réception de Clermont au Parc des princes (1-1), Marquinhos a fêté sa 435ème apparition sous le maillot du PSG et a donc égalé Jean-Marc Pilorget, jusqu’ici le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien. Mercredi, face au FC Barcelone, Marquinhos deviendra le seul détenteur de ce record si Luis Enrique lui fait confiance.