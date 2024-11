Greenwood garde le silence, l’OM fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'OM l'été dernier en provenance de Manchester United, Mason Greenwood est très discret devant les médias. Et pour cause, l'ailier anglais n'est apparu qu'une seule fois en conférence de presse, à l'occasion de sa présentation officielle après son transfert. Mais visiblement, aucune prise de parole n'est prévue prochainement, l'OM ayant conscience de la polémique que pourrait susciter la situation.

Recruté pour environ 26M€, hors bonus, en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a grandement fait parler. Et pour cause, l'ailier anglais a été accusé de violences conjugales par sa compagne, et sa conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle à l'OM, avait été mouvementée, et des questions qui fâchent n'avaient pas plus au club phocéen.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Pas de prise de parole attendue pour Greenwood ?

Ainsi, selon les informations de RMC Sport, Mason Greenwood ne devrait pas prochainement passer devant la presse. « Les questions qui fâchent et qui dérangent avaient été un peu trop insistantes aux yeux de l’OM », précise le média, ce qui pousse la direction marseillaise à se montrer réticente à l'idée de renvoyer l'ailier anglais devant les médias.

«C’est la logique et le bon sens»

D'autre part, RMC Sport cite une source au sein de l'OM qui justifie le choix de ne pas envoyant Mason Greenwood devant la presse : « C’est la logique et le bon sens. Il fallait lui laisser le temps de s’acclimater. Le sportif doit prendre le dessus, c’était et ce sera toujours la priorité. Mais il ne faut ni le cacher, ni le surexposer ».