Mercato - OM : Un premier transfert confirmé pour cet hiver ?

L'OM devrait profiter du prochain mercato hivernal pour combler ses lacunes, mais aussi pour se délaisser des éléments superflus. Arrivé en 2023, Amir Murillo ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Des recherches ont d'ailleurs débuté pour recruter un latéral droit capable de le remplacer et d'épauler Pol Lirola.

Le prochain mercato hivernal tombe à pic pour l’OM, qui va en profiter pour combler certains manques. Le poste de latéral droit constitue une priorité pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Pol Lirola et Amir Murillo ne donnent pas satisfaction et l’un des deux pourrait être sacrifié.

Le départ de Murillo prend forme

Selon les informations de La Provence, l’international panaméen serait celui qui pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal. Des discussions auraient eu lieu en interne pour évoquer la situation de Murillo et les discours tenus laissent craindre un départ. Les performances de l’arrière droit seront scrutés de près par Roberto de Zerbi lors de cette fin d’année. Mais les signaux ne sont pas bons.

Son remplaçant est déjà trouvé

Car plusieurs médias ont annoncé que l’OM rechercherait un latéral polyvalent pour renforcer le côté droit. Le profil de Killian Sildillia (Fribourg) aurait été relancé par la direction phocéenne. Ça ne sent vraiment pas bon pour Murillo.