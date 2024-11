Vente OM : Macron vend la mèche en privé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très actif lorsqu'il s'agit d'évoquer la vente de l'OM, Thibaud Vézirian n'a pas manqué d'en rajouter une couche, évoquant notamment l'implication d'Emmanuel Macron. Et d'après le journaliste, le Président de la république est bien évidemment au courant de ce qui se trame à l'OM. Les deux hommes auraient d'ailleurs évoqué le sujet ensemble.

Vézirian évoque la vente de l'OM avec Macron

« Macron est au courant ? J’étais à l’Elysée le 24 avril, j’en avais parlé qu’on avait parlé du sujet un petit peu, rapidement, en off », lance-t-il à l'occasion de son live sur sa chaîne Twitch, avant de poursuivre.

«Le foot français, en mode survie actuellement, a bien sûr besoin pour sa survie d’un grand OM»

« Si le président de la République ne sait pas ce qui se trame au niveau de la ville de Marseille, il y a un très gros problème. C’est logique de superviser tous les plus gros dossiers de l’Etat. C’est normal. En plus un supporter comme ça. Et le foot français, en mode survie actuellement, a bien sûr besoin pour sa survie d’un grand OM », ajoute Thibaud Vézirian.