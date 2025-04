Mbappé : La guerre qu'il n'a pas vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vinicius Jr a raté le coche de peu pour le Ballon d'or 2024 et voit Kylian Mbappé lui imposer une rude concurrence cette saison. De retour de blessure après trois mois d'absence, Bukayo Saka vise lui aussi les étoiles et a remis les pendules à l'heure en conférence de presse ce lundi à l'approche du quart de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Ce mardi aura lieu la première manche du choc entre Arsenal et le Real Madrid en 1/4 de finale de Ligue des champions. A l'Emirates Stadium, Bukayo Saka tentera de tirer les Gunners vers le haut avec une éventuelle victoire afin de mettre toutes les chances de leur côté pour le retour au Santiago Bernabeu la semaine prochaine.

Saka «rêve» du Ballon d'or

Un test important pour le « Starboy » d'Arsenal qui va se frotter à Kylian Mbappé et Vinicius Jr, deux de ses concurrents au Ballon d'or dans les années à venir. « Le Ballon d'or ? Oui, c'est un rêve. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de joueurs. Je travaille dur pour faire de mon mieux pour mon équipe et je me concentre sur le fait de gagner des titres à Arsenal. J'accepterai toutes les récompenses individuelles qui me seront décernées ».

«Mbappé et Vinicius Jr ? Je ne veux pas dire qu'ils sont un niveau au-dessus de moi»

Pendant son passage en conférence de presse lundi, Bukayo Saka n'a pas mâché ses mots lorsqu'il fut invité à se comparer aux deux attaquants stars du Real Madrid. « Se rapprocher du niveau de Mbappé et de Vinicius Jr ? Je ne veux pas dire qu'ils sont un niveau au-dessus de moi parce que ce n'est pas comme ça que je pense ».