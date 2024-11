F1 : Leclerc lance un avertissement à Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a renoué avec la victoire lors du Grand Prix du Brésil. Cap désormais sur la course de Las Vegas, qui se tiendra ce dimanche. Et Charles Leclerc entend faire son maximum pour décrocher un excellent résultat. Le pilote de Ferrari a d’ailleurs lancé un avertissement au triple champion du monde.

Après une longue période de disette, Max Verstappen a renoué avec la victoire au Brésil le 3 novembre dernier. Les pilotes de F1 sont désormais focalisés sur le Grand Prix de Las Vegas, qui se tiendra ce dimanche. Le Néerlandais vise évidemment un nouveau succès pour s’assurer son quatrième titre de champion du monde. Mais Charles Leclerc se veut plutôt confiant concernant ses chances d’obtenir un bon résultat au volant de sa Ferrari.

«Nous étions très forts l'année dernière»

« Nous avons été très forts l'année dernière [à Las Vegas], et j'espère que nous pourrons l'être tout autant [cette saison]. Il est vrai aussi que, cette année, nous avons fait un grand pas en avant au niveau de la gestion des pneus. Ce qui signifie que nous avons aussi perdu [du rythme] dans des conditions froides et avec des températures de pneus comme [celles de la course à São Paulo] » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Les caractéristiques du circuit sont bonnes pour notre voiture»

« Las Vegas, ce sera un peu le même scénario. J'espère donc que nous pourrons travailler pendant ces deux semaines pour bien préparer la voiture et être à un bon niveau à Las Vegas. Nous étions très forts l'année dernière, les caractéristiques du circuit sont bonnes pour notre voiture » a ensuite ajouté Charles Leclerc. Max Verstappen est prévenu. Le Monégasque entend le faire tomber ce dimanche à Las Vegas. Reste maintenant à voir si sa Ferrari sera suffisamment performante sur la piste américaine. À suivre...