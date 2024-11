F1 : Viré par Ferrari, Red Bull et Mercedes le font halluciner

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par Ferrari en raison de l’arrivée de Lewis Hamilton, Carlo Sainz s’est finalement engagé avec Williams, qu’il rejoindra à partir de 2025. L’Espagnol a avoué que cela lui avait « fait mal » de ne pas avoir été considéré par Red Bull ou Mercedes et qu’il avait du mal à comprendre les choix faits par certaines écuries.

Dès le début de la saison, Carlos Sainz savait que ce serait sa dernière sous les couleurs de Ferrari. La Scuderia a décidé de saisir l’opportunité de s’attacher les services de Lewis Hamilton, futur coéquipier de Charles Leclerc, et le pilote espagnol a dû se trouver une nouvelle équipe. À la surprise générale, c’est finalement chez Williams que Carlos Sainz poursuivra sa carrière en 2025, lui qui aurait pourtant pu prétendre à un baquet chez Red Bull ou Mercedes.

« Ça m’a fait mal à l’époque »

« Je suis définitivement en paix avec moi-même, sur mes choix ou la manière d’avoir négocié. Je crois sincèrement que si je ne suis pas resté dans un top team, c’est parce que la vie ne voulait pas que j’y aille », a déclaré Carlos Sainz à propos de son choix, dans des propos relayés Nextgen-Auto, même s’il a eu du mal à digérer de ne pas avoir rejoint une écurie plus importante. « C’est parce que quelque chose d’autre va arriver et se révélera bon. Ça m’a fait mal à l’époque. Nous avons tous des egos, j’ai un ego de pilote. »

« Je ne comprends toujours pas certains choix »

« Je ne pouvais pas le comprendre, à l’époque. Je ne comprends toujours pas certains choix que les gens ont faits. Mais cela crée plus de défis en moi et me rend plus enthousiaste pour Williams », a ajouté Carlos Sainz, reconnaissant envers Williams, avec qui les contacts remontent à plus d’un an : « Williams a investi en moi, m’a soutenu dès le début, m’a contacté il y a un an. Cela me rend enthousiaste, je veux leur rendre ce qu’ils m’ont donné. Cela me donne de la force. J’ai hâte d’y aller et de construire quelque chose de bien. »