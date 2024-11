F1 : Viré par Ferrari, il veut rejoindre Verstappen !

Jean de Teyssière

L’intersaison de Formule 1 va être mouvementée avec de nombreux changements d’écuries. Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour Ferrari, ce qui oblige Carlos Sainz à changer d’air et rejoindre Williams. Pendant quelques jours, une rumeur envoyait même Sainz chez Red Bull et l’Espagnol estime qu’il ferait un bon duo avec le Néerlandais.

Avec Ferrari, Carlos Sainz aura réalisé de belles courses, en étant notamment l’unique pilote hors Red Bull à battre Max Verstappen en 2023. Mais son aventure en rouge touche à sa fin puisque Lewis Hamilton vient le remplacer…

«Je m’entendrais bien avec Max»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Carlos Sainz, pilote de Ferrari avoue qu’il s’entendrait bien avec Max Verstappen s’il avait la chance de former un duo avec lui : « Si ma relation avec Max est la raison pour laquelle je n’ai pas fini là-bas, alors je dis qu’il n’y aurait pas eu de problèmes. Si la décision ne dépendait que de cela, alors ce serait tout simplement une erreur. Mais je leur ai déjà dit cela. Je pense que je m’entendrais bien avec Max. Nous avions 16 et 19 ans à l’époque et avons beaucoup mûri depuis. Chez Toro Rosso, ils vous mettent dans une équipe et disent ’battez-vous les uns contre les autres, puis celui qui est le meilleur ira chez Red Bull’. Vous ne travaillez pas ensemble pour le championnat, sinon le comportement des deux pilotes changerait complètement. Vous pouvez le voir avec Charles (Leclerc) et Lando (Norris), mes deux derniers équipiers. Il n’y a jamais eu de problèmes. »

Sainz se lâche sur la personnalité de Verstappen

« À l’intérieur, un pilote peut avoir une apparence très différente. En tant que pilote, vous jouez toujours avec la façon dont vous êtes perçu de l’extérieur. Je ne veux pas dire que Max n’est pas comme il est, avance Sainz. Lando a décidé d’en dévoiler un peu plus sur lui-même. Je ne sais pas si je suis quelque part entre les deux ou plutôt dans une direction, mais - comme je l’ai dit - il faut être prudent avec ce genre d’analyses. »