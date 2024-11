F1 - Verstappen : Il dénonce une «erreur» de Red Bull

Pierrick Levallet

Avant le début de la saison 2024 de F1, Ferrari a annoncé l’arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Le Britannique sera associé à Charles Leclerc, poussant ainsi Carlos Sainz Jr vers la sortie. L’Espagnol devait donc se trouver une nouvelle équipe, et il a finalement dit oui à Williams. Le pilote de 30 ans a d’ailleurs dénoncé une potentielle erreur de Red Bull en refusant de l’associer à Max Verstappen.

Carlos Sainz Jr ne sera plus chez Ferrari la saison prochaine. Remplacé par Lewis Hamilton au sein de la Scuderia, l’Espagnol devait se trouver une nouvelle équipe. Le pilote de 30 ans a notamment été annoncé du côté de chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Mais l’écurie autrichienne a refusé de le signer. Carlos Sainz Jr s’est alors engagé chez Williams pour 2025. Et il n’a pas manqué de dénoncer une potentielle « erreur » de Red Bull avec lui.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Je pense que je m’entendrais bien avec Max»

« Si ma relation avec Max est la raison pour laquelle je n’ai pas fini là-bas, alors je dis qu’il n’y aurait pas eu de problèmes. Si la décision ne dépendait que de cela, alors ce serait tout simplement une erreur. Mais je leur ai déjà dit cela. Je pense que je m’entendrais bien avec Max. Nous avions 16 et 19 ans à l’époque et avons beaucoup mûri depuis. Chez Toro Rosso, ils vous mettent dans une équipe et disent ’battez-vous les uns contre les autres, puis celui qui est le meilleur ira chez Red Bull’ » a d’abord expliqué l’actuel pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il n’y a jamais eu de problèmes»

« Vous ne travaillez pas ensemble pour le championnat, sinon le comportement des deux pilotes changerait complètement. Vous pouvez le voir avec Charles (Leclerc) et Lando (Norris), mes deux derniers équipiers. Il n’y a jamais eu de problèmes » a ensuite ajouté Carlos Sainz Jr. Quoi qu’il en soit, l’Espagnol évoluera chez Williams la saison prochaine. Reste à voir s’il donnera une raison à Red Bull de regretter de ne pas l’avoir signé pour épauler Max Verstappen.