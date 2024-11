F1 : Le remplaçant de Lewis Hamilton le fait déjà paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que plusieurs pistes ont circulé pour remplacer Lewis Hamilton, dont le départ chez Ferrari est acté depuis le début de l'année, Mercedes a opté pour le jeune Kimi Antonelli. Un choix qui ne manque pas de faire réagir compte tenu du manque d'expérience du pilote de F2. D'ailleurs, Juan Pablo Montoya n'hésite pas à afficher ses doutes.

Passé le coup de l'émotion de l'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, tous les regards se sont tournés vers Mercedes et son choix pour remplacer le septuple champion du monde. Comme promis par Toto Wolff, l'écurie du constructeur allemand a pris son temps pour prendre la meilleure décision. Et alors que les rumeurs ont été nombreuses, allant de Carlos Sainz à Esteban Ocon et Mick Schumacher, ou bien même Max Verstappen, c'est finalement un tout jeune pilote couvé par Mercedes qui va s'installer dans le baquet du septuple champion du monde. Il s'agit de Kimi Antonelli, qui n'a même pas encore disputé de saison complète en F2. Un choix qui fait donc forcément parler.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Montoya pas totalement convaincu par Antonelli

D'autant plus que lors de sa première apparition au volant de la Mercedes durant les essais libres du Grand Prix d'Italie à Monza, Kimi Antonelli avait détruit sa monoplace en l'envoyant dans le mur. De quoi donner des doutes à Juan Pablo Montoya. « Il est entré en piste et a donné l’impression qu’il voulait immédiatement battre le record du tour. Puis il a détruit la voiture », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. De retour dans le baquet de sa future monoplace au Mexique, Kimi Antonelli n'a pas plus convaincu l'ancien pilote colombien : « Au Mexique, à mon avis, il a conduit trop prudemment pour ne rien endommager. A Monza, il a été critiqué parce qu’il a sorti la voiture de la piste, au Mexique, il était trop lent, et bien sûr, ce n’est pas bon non plus. Il faut trouver le bon équilibre, et je vois cela comme un problème ».

«Je me demande s’il est vraiment prêt pour cette étape»

S'il ne remet pas en cause les qualités du successeur de Lewis Hamilton, Juan Pablo Montoya doute toutefois du timing : « Kimi a la capacité et la vitesse pour courir en Formule 1, cela ne fait aucun doute. Il a fait bien plus de tours que d’autres nouveaux pilotes comme (Oliver) Bearman, (Jack) Doohan ou (Gabriel) Bortoleto, grâce à tous ces essais avec l’ancienne Mercedes sur de nombreux circuits différents. Mais je me demande s’il est vraiment prêt pour cette étape ». Kimi Antonelli sera donc très attendu la saison prochaine.