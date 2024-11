F1 - Ferrari : Leclerc annonce du lourd avec Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 approche de la fin, et Ferrari est encore en course pour le titre au classement constructeur. La Scuderia est à la lutte avec McLaren et Red Bull. Charles Leclerc semble toutefois déjà être tourné vers l’année prochaine. Et le Monégasque a promis du lourd en compagnie de Lewis Hamilton pour 2025.

Ferrari est encore dans la course au titre au championnat constructeur à trois courses de la fin de la saison 2024. La Scuderia est à la lutte avec McLaren et Red Bull. Charles Leclerc semble toutefois déjà tourné vers 2025. Le Monégasque sera épaulé par Lewis Hamilton, qui remplacera Carlos Sainz Jr au sein de l’écurie italienne l’année prochaine. Et le pilote de 27 ans est certain que de grandes choses attendent Ferrari grâce à son duo avec le septuple champion du monde.

«J’ai l’impression que nous travaillons bien»

« Pour arriver en Formule 1, vous n’avez pas seulement besoin de talent et de travail acharné, mais vous devez aussi avoir un peu de chance pour vous trouver au bon endroit au bon moment. Et j’ai l’impression que maintenant, la chance est secondaire et que ce n’est plus un sujet. Tout dépend de nous, de notre capacité à travailler en équipe, et le travail que nous faisons en tant qu’équipe pour atteindre le championnat du monde. J’ai l’impression que nous travaillons bien. Cependant, c’est un sport relatif et tout dépend de la façon dont les autres travaillent, et ils travaillent très bien pour l’instant » a d’abord expliqué Charles Leclerc dans des propos rapportés par F1 Only.

«Ferrari est la prochaine équipe qui sera championne du monde»

« Nous avons donc beaucoup de travail à faire dans les prochaines années, mais j’y crois. Comme je l’ai dit lorsque j’ai signé à nouveau avec Ferrari et renouvelé mon contrat, j’aime tellement Ferrari, mais je sais que pour donner le meilleur et extraire le meilleur de moi-même, je dois croire au projet à 100%. Et je suis sûr que Ferrari est la prochaine équipe qui sera championne du monde. Nous devons simplement continuer à travailler » a ensuite ajouté le Monégasque. Reste maintenant à voir si Ferrari fournira une voiture suffisamment performante d’entrée à Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour qu’ils puissent se battre pour les premières places en 2025. À suivre...