Il quitte le PSG, la surprise est totale

Arnaud De Kanel

Dans un revirement qui n’aura échappé à personne au PSG, Aitor Unzué, pilier du staff de Luis Enrique, a décidé de faire ses valises. À seulement 33 ans, celui qui avait rejoint l’entraîneur espagnol en 2019 pour l'accompagner au sein de la sélection nationale espagnole, quitte ses fonctions en tant qu’analyste vidéo au PSG à la surprise générale.

Initialement nommé second adjoint de Luis Enrique avant d’évoluer vers un rôle plus technique, Aitor Unzué s'était imposé comme un élément de confiance au sein de l'équipe technique. Sa capacité d’analyse et sa vision du jeu avaient fait de lui un atout précieux dans l’encadrement du club parisien. Mais en plein milieu de la saison, cet allié discret mais influent de l'entraîneur espagnol quitte le navire, laissant dans son sillage des interrogations quant à la dynamique interne du PSG et aux prochaines étapes de l’aventure sous la houlette de Luis Enrique.

Enrique «souhaite le meilleur» à Unzué

Le coach du PSG a d'ailleurs confirmé la nouvelle la semaine passée alors que son club n'avait pas communiqué à ce sujet. « Le départ d'Unzué ? Rien de particulier. Les chemins de chacun dans le football sont des trajectoires personnelles et je prends des décisions. Je le remercie de ces quatre ans passés ensemble et je lui souhaite le meilleur », a lâché l'entraineur espagnol.

Unzué retourne à Barcelone pour le moment...

De retour à Barcelone, ville où il a souvent épaulé Luis Enrique par le passé, Aitor Unzué semble prêt à se lancer dans de nouveaux défis. L’ancien adjoint, dont le nom circule dans les coulisses du football, pourrait bientôt se retrouver au cœur d’un nouveau projet ambitieux. Mais quel club ou quelle équipe aura l'honneur de le compter dans ses rangs ? Une question qui reste sans réponse pour l’instant, bien que l’on sache que le parcours d’Unzué ne manque jamais de susciter de l’intérêt dans le milieu. Pendant ce temps, le PSG demeure silencieux quant à l’identité du successeur potentiel et ne compte désormais plus que trois analystes vidéo. Vincent Brunet, Antoine Guillotin et Quentin Billy demeurent en poste.