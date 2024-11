OM : Prêt à partir, De Zerbi reçoit un énorme soutien

Axel Cornic

La nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille, la deuxième à domicile, a provoqué une première crise dans le nouveau cycle entamé cet été. Roberto De Zerbi a en effet remis pour la première fois en doute sa place dans le projet marseillais, avec une conférence de presse d’après-match qui a fait énormément réagir.

Décidément, l’OM n’y arrive pas à domicile. La défaite face à l’AJ Auxerre (1-3) est la deuxième sur la pelouse du stade Vélodrome, où il n’y a d’ailleurs eu qu’une seule victoire face à l’OGC Nice (2-0), le 14 septembre dernier. Suffisant pour pousser Roberto de Zerbi à pousser un gros coup de gueule...

« Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir »

L’Italien a surpris tout le monde en évoquant notamment un possible départ, si cela pouvait arranger les problèmes de l’OM. « Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire » a déclaré De Zerbi, avec des propos qui ont évidemment soulevé d’énormes débats au lendemain de cette défaite marseillaise.

« Le problème ne vient pas du coach, c’est nous les joueurs »

D’après RMC Sport, le coach garde la totale confiance de la direction, même après cette nouvelle déconvenue. Et ce n’est pas tout, puisque Roberto De Zerbi peut également compter sur le soutien de ses joueurs, surtout son capitaine Leonardo Balerdi. « Est-ce que le problème vient du coach ? Non ça ne vient pas de lui, c’est nous, les joueurs, qui devons prendre nos responsabilités » a confié le défenseur de l’OM, en zone mixte. « Lui fait les efforts, donne son cœur, nous on doit mettre plus pour tourner la page ».