OM : De Zerbi lâche une bombe en public, son plan est dévoilé

Si la défaite de l’Olympique de Marseille à domicile face à l’AJ Auxerre (1-3) a fait beaucoup de bruit, ce n’est rien comparé à ce qui s’est passé en marge de la rencontre. Roberto De Zerbi s’est en effet montré très virulent en conférence de presse d’après-match, évoquant pour la première fois la possibilité de claquer la porte.

Décidément, l’OM n’arrive pas à confirmer. Après s’être relancés face au FC Nantes (1-2), les hommes de Roberto De Zerbi ont chuté sur la pelouse du stade Vélodrome contre l’AJ Auxerre (1-3). C’est la deuxième défaite à domicile de la saison, après la gifle reçue dans le Classique face au PSG (0-3).

« Les joueurs savent exactement que je leur dis la même chose à vous qu'à eux »

La colère était forte dans les travées du Vélodrome, mais ce n'est rien comparé à ce qui a pu se passer dans les couloirs et le vestiaire de l’OM. Car De Zerbi a pour la première fois poussé un coup de gueule remarqué face à la presse. « Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous » a lancé le coach marseillais, avant d’ajouter : « Les joueurs savent exactement que je leur dis la même chose à vous qu'à eux. Je n'ai qu'un visage ».

De Zerbi veut reprendre la main sur son vestiaire

Ce discours il l’aurait effectivement tenu auprès de ses joueurs juste après la rencontre et avant de se présenter en conférence de presse. RMC Sport assure que les murs ont tremblé, avec Roberto De Zerbi qui semblait donc tout particulièrement agacé après cette défaite face à l’AJ Auxerre, la deuxième à domicile et la troisième de la saison. L’Italien espère surtout pouvoir remobiliser son effectif et faire une sorte d’electro-choc avant la trêve internationale et deux matchs très importants qui arrivent face au RC Lens le 23 novembre, mais surtout face à l’AS Monaco le 1er décembre.