F1 - Hamilton : L’appel qui l’a rendu amoureux !

En tout début d'année 2024, la bombe est lâchée en Formule 1 : Lewis Hamilton sera au volant d'une Ferrari un an plus tard. Après une très longue attente, nous y sommes, dans une semaine, le Britannique prendra place de la baquet de sa monoplace rouge pour le premier week-end de course, ce sera à Melbourne. Et le septuple champion du monde se remémore d'ailleurs le premier coup de fil de Frédéric Vasseur.

En décembre 2023, Lewis Hamilton recevait un appel qui allait changer sa vie. A l'autre bout du fil un certain Frédéric Vasseur. Les deux hommes se connaissent bien puisque le Français dirigeait l'équipe ART lorsque le Britannique avait décroché le sacre en GP2. Mais cette fois-ci, c'est en qualité de patron de Ferrari que Frédéric Vasseur appelle le septuple champion du monde qui dispose d'une clause dans son contrat chez Mercedes lui permettant de partir après une saison. Et celui qui gère la Scuderia le sait bien. Vasseur propose donc à Hamilton de rejoindre Ferrari en 2025. Un appel que le pilote britannique n'oubliera jamais.

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

«Je me souviens avoir raccroché et presque trembler»

« Je me souviens avoir raccroché et presque trembler. C’était beaucoup à encaisser, mes émotions étaient très fortes. J’ai dû sortir marcher et me détendre en admirant les montagnes Je me suis senti étonnamment calme et lucide. C’est la bonne chose à faire », se rappelle-t-il auprès du Time, avant d'évoquer sa relation avec Fred Vasseur, qu'il connaît depuis très longtemps : « La relation de confiance est installée depuis des années et nous devons maintenant nous battre pour relever le plus beau des challenges : faire gagner Ferrari ! » Et Lewis Hamilton semble déjà parfaitement intégré chez Ferrari, au point d'être amoureux de sa nouvelle équipe.

«C’est la couleur de l’amour»

« C’est un honneur de faire partie de cette équipe historique. Le rouge est la couleur de la passion, n’est-ce pas ? C’est la couleur de l’amour. Il y a donc énormément de passion dans cette équipe, comme vous le savez, ainsi que dans la base de fans qu’ils ont avec les tifosi, et vous voyez cela chez tout le monde chez Ferrari. Évidemment, chez Ferrari, il y a aussi le constructeur automobile, mais nous sommes tous plus ou moins sous le même toit. Ainsi, lorsque je traverse la route pour me rendre dans la soufflerie, par exemple, je vois d’autres membres de l’équipe, qui ne font pas nécessairement partie de l’équipe de course, mais qui font tout de même partie de l’équipe », ajoute Lewis Hamilton.